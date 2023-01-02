Прогноз Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли (02-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли. Прогноз, ставки на матч (02.01.23)

02-го января 2023 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Исалин Бонавантюр , а противостоять в этом поединке будет Кэти МкНалли.



В 06:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 02-го января 2023 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

02-го января 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кэти МкНалли, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кэти МкНалли выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Исалин Бонавантюр

В этом сезоне Исалин Бонавантюр демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Исалин Бонавантюр снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Исалин Бонавантюр является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Исалин Бонавантюр не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Исалин Бонавантюр еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Кэти МкНалли

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кэти МкНаллив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кэти МкНалли играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кэти МкНалли держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кэти МкНалли демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кэти МкНалли находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

WTA, Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли

Длительное время Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли (02-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Исалин Бонавантюр

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Исалин Бонавантюр, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Исалин Бонавантюр уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Исалин Бонавантюр старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Исалин Бонавантюр, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Исалин Бонавантюр не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Исалин Бонавантюр все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Исалин Бонавантюр точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кэти МкНалли

На этом турнире Кэти МкНалли играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кэти МкНалли какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кэти МкНалли уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кэти МкНалли много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кэти МкНалли сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кэти МкНалли не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Исалин Бонавантюр, и Кэти МкНалли неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Исалин Бонавантюр имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кэти МкНалли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Исалин Бонавантюр превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кэти МкНалли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Исалин Бонавантюр гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исалин Бонавантюр — Кэти МкНалли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Исалин Бонавантюр и Кэти МкНалли сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Исалин Бонавантюр, и Кэти МкНалли будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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