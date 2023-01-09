Прогноз Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес (10-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (10.01.23)

10 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Кэрола Кавелли , а противостоять в этом поединке будет Альмудена Санс-Льянеса Фернандес.



10 января в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, которая пройдет 10 января в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Кэрола Кавелли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кэрола Кавелли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кэрола Кавелли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кэрола Кавелли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кэрола Кавелли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кэрола Кавелли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Альмудена Санс-Льянеса Фернандес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Альмудена Санс-Льянеса Фернандесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Альмудена Санс-Льянеса Фернандес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Альмудена Санс-Льянеса Фернандес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Альмудена Санс-Льянеса Фернандес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Альмудена Санс-Льянеса Фернандес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес (10 января), ставки и коэффициенты

Кэрола Кавелли

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кэрола Кавелли, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кэрола Кавелли уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кэрола Кавелли старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кэрола Кавелли, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кэрола Кавелли не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кэрола Кавелли все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кэрола Кавелли точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Альмудена Санс-Льянеса Фернандес

В этом сезоне Альмудена Санс-Льянеса Фернандес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Альмудена Санс-Льянеса Фернандес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Альмудена Санс-Льянеса Фернандес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Альмудена Санс-Льянеса Фернандес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Альмудена Санс-Льянеса Фернандес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Кэрола Кавелли, и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэрола Кавелли — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кэрола Кавелли и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кэрола Кавелли и для Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-621242-segodnya-match-mark-polmans-lukash-kleyn-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-10-01-23/