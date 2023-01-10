Прогноз Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу (11 января), ставки и коэффициенты

Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу. Прогноз, ставки на матч (11.01.23)

11 января в 13:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ан Ю-Чин , а противостоять в этом поединке будет Ле Ю Лиу.



Теннисное противостояние Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 11 января. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ан Ю-Чин является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу:

11 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:05 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ле Ю Лиу, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ле Ю Лиу выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Ан Ю-Чин

На данный момент Ан Ю-Чин является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ан Ю-Чин однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ан Ю-Чин демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ан Ю-Чин хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ан Ю-Чин часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ле Ю Лиу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ле Ю Лиув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ле Ю Лиу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ле Ю Лиу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ле Ю Лиу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ле Ю Лиу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу

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Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.23)

Ан Ю-Чин

Несмотря на внушительный возраст, Ан Ю-Чин демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ан Ю-Чин гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ан Ю-Чин обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ан Ю-Чин снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ан Ю-Чин может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ле Ю Лиу

Ле Ю Лиу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ле Ю Лиу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ле Ю Лиу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ле Ю Лиу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ле Ю Лиу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ан Ю-Чин и Ле Ю Лиу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ан Ю-Чин и Ле Ю Лиу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ан Ю-Чин и Ле Ю Лиу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ан Ю-Чин и Ле Ю Лиу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу: в ожидании «эйсов»

Ан Ю-Чин и Ле Ю Лиу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ан Ю-Чин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ле Ю Лиу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ан Ю-Чин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ле Ю Лиу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ан Ю-Чин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ле Ю Лиу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ан Ю-Чин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ан Ю-Чин — Ле Ю Лиу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ан Ю-Чин и Ле Ю Лиу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ан Ю-Чин, и Ле Ю Лиу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-622407-gavrilasakellaridi-kuramotisato-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-11-01-23/