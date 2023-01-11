Прогноз Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) (11.01.2023), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). Прогноз, ставки на матч. NBA (11.01.23)

11 января в 02:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 11 января предстоит поединок против БК Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). По московскому времени начало игры будет в 02:12. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) проводит на своей площадке, и 11 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 02:12 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бруклин Нетс (GRANDMASTER), а один раз сильнее были игроки БК Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ).

Бруклин Нетс (GRANDMASTER)

Сейчас баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Бруклин Нетс (GRANDMASTER) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ)

Президент баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Бруклин Нетс (GRANDMASTER)» — «Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ)»: прогноз автора

Вплоть до 11 января включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). А так как начало встречи в 02:12 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). Прогноз, ставки на матч(11.01.23)

Бруклин Нетс (GRANDMASTER)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 11 января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:12 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Бруклин Нетс (GRANDMASTER) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (GRANDMASTER) — Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (GRANDMASTER) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (GRANDMASTER) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бруклин Нетс (GRANDMASTER) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SPARKZ) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat3-622213-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-sada-nahimana-stefaniya-bozhica-11-01-23/