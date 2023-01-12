Прогноз на бой Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек) 14-го января 2023 года

«Мазлум Акдениз (Кан)» – «Кристиан Бьельма (Мек)». 14.01.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 14-го января должен состояться бой Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мазлум Акдениз (Кан) и Кристиан Бьельма (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек) пройдет 14-го января, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мазлум Акдениз (Кан) имеет две победы нокаутом, а Кристиан Бьельма (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек):

победа Мазлум Акдениз (Кан) – 1.19, ничья – 19, победа Кристиан Бьельма (Мек) – 5.45

Прогноз на матч Мазлум Акдениз (Кан) – Кристиан Бьельма (Мек) Бои, титульный бой, 14-го января :

Букмекерские конторы на бой Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.19 и 5.45.

История личных встреч

В свои 32 года Мазлум Акдениз (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мазлум Акдениз (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мазлум Акдениз (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мазлум Акдениз (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мазлум Акдениз (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Кристиан Бьельма (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кристиан Бьельма (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кристиан Бьельма (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кристиан Бьельма (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кристиан Бьельма (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Мазлум Акдениз (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мазлум Акдениз (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мазлум Акдениз (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мазлум Акдениз (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мазлум Акдениз (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Кристиан Бьельма (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кристиан Бьельма (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кристиан Бьельма (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кристиан Бьельма (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кристиан Бьельма (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кристиан Бьельма (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кристиан Бьельма (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мазлум Акдениз (Кан) – Кристиан Бьельма (Мек) 14.01.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мазлум Акдениз (Кан) и Кристиан Бьельма (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Мазлум Акдениз (Кан) и Кристиан Бьельма (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мазлум Акдениз (Кан) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кристиан Бьельма (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мазлум Акдениз (Кан) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мазлум Акдениз (Кан) и Кристиан Бьельма (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кристиан Бьельма (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мазлум Акдениз (Кан)

Мазлум Акдениз (Кан) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Мазлум Акдениз (Кан) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Мазлум Акдениз (Кан) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Мазлум Акдениз (Кан) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Мазлум Акдениз (Кан) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кристиан Бьельма (Мек)

Прошлый бой Кристиан Бьельма (Мек) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кристиан Бьельма (Мек) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кристиан Бьельма (Мек) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кристиан Бьельма (Мек) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го января

Спортивные эксперты считают, что Мазлум Акдениз (Кан) сейчас намного сильнее, чем Кристиан Бьельма (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мазлум Акдениз (Кан) — Кристиан Бьельма (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кристиан Бьельма (Мек) выиграет нокаутом.

http://rockaluga.ru/cat0-823680-prognoz-dzhessika-bernales-loren-rha-12-go-yanvarya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-623641-prognoz-na-match-stefanitaunsend-pavlyuchenkovarybakina-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-01-23/