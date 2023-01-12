Прогноз Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд (13-го января), ставки и коэффициенты

Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд. Прогноз, ставки на матч (13.01.23)

13 января в 11:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бруно Пуйоль Наварро , а противостоять в этом поединке будет Мэтью Уильям Дональд.



13 января пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:35 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Бруно Пуйоль Наварро может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13 января встречаются Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд. Начало поединка запланировано на 11:35 по МСК. Бруно Пуйоль Наварро является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бруно Пуйоль Наварро

В этом сезоне Бруно Пуйоль Наварро показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Бруно Пуйоль Наварро играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Бруно Пуйоль Наварро умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Бруно Пуйоль Наварро и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Бруно Пуйоль Наварро будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Бруно Пуйоль Наварро чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Мэтью Уильям Дональд

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Мэтью Уильям Дональд на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Мэтью Уильям Дональд демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Мэтью Уильям Дональд имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Мэтью Уильям Дональд намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Мэтью Уильям Дональд не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Мэтью Уильям Дональд будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Мэтью Уильям Дональд и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Мэтью Уильям Дональд умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд

Длительное время Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд. Прогноз, ставки на матч(13.01.23)

Бруно Пуйоль Наварро

Бруно Пуйоль Наварро не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бруно Пуйоль Наварро любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бруно Пуйоль Наварро умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бруно Пуйоль Наварро не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бруно Пуйоль Наварро умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мэтью Уильям Дональд

Несмотря на свой молодой возраст, Мэтью Уильям Дональд демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мэтью Уильям Дональд уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мэтью Уильям Дональд станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мэтью Уильям Дональд, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мэтью Уильям Дональд умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мэтью Уильям Дональд имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бруно Пуйоль Наварро имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мэтью Уильям Дональд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бруно Пуйоль Наварро превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мэтью Уильям Дональд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бруно Пуйоль Наварро гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруно Пуйоль Наварро — Мэтью Уильям Дональд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бруно Пуйоль Наварро и Мэтью Уильям Дональд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-623608-prognoz-na-match-liberti-fleyms-severnaya-alabama-layons-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-01-23/