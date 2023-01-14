Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) (14 января), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo). Прогноз, ставки на матч (14.01.23)

14-го января в 10:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) примет соперника по национальному первенству Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo).



В 10:10 по Москве болельщики баскетбольных клубов Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) и Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 14-го января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo):

Принципиальный баскетбольный поединок Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) назначен на 14-го января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 10:10 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej)

На этот матч баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo)

Президент баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NBA, Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo), несмотря на то, что он должен пройти только 14-го января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 10:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) (14-го января), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej)

В последние годы Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo)

После того, как баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14-го января сыграет матч против БК Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) — Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (Orbodmebej) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Dzojo) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-624817-zhil-hussey-mattias-bahinger-prognoz-specialista-na-match-14-01-23/