Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (18-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз 18-го января

18-го января в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Бейджерс примет соперника по национальному первенству Пенн Стейт Ниттейни Лайонз.



Баскетболисты клубов Висконсин Бейджерс и Пенн Стейт Ниттейни Лайонз в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 18-го января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Висконсин Бейджерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Висконсин Бейджерс также является лидером по количеству побед.



Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс проводит на своей площадке, и 18-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Висконсин Бейджерс, а один раз сильнее были игроки БК Пенн Стейт Ниттейни Лайонз.

Висконсин Бейджерс

Сейчас баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Висконсин Бейджерс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Болельщики баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс собираются 18-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 04:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз 18-го января

Висконсин Бейджерс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18-го января, и в его рамках состоится поединок Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Висконсин Бейджерс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Бейджерс — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Висконсин Бейджерс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Висконсин Бейджерс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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