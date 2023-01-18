Прогноз Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан (19 января), ставки и коэффициенты

Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан. Прогноз, ставки на матч (19.01.23)

19 января в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Маттек-Сэндс/Фернандез , а противостоять в этом поединке будет Хаддад Майя/Чжан.



Маттек-Сэндс/Фернандез сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 19 января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Хаддад Майя/Чжан. По Москве данный поединок начнется в 07:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Хаддад Майя/Чжан, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан:

Маттек-Сэндс/Фернандез имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 19 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Хаддад Майя/Чжан. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Маттек-Сэндс/Фернандез имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Маттек-Сэндс/Фернандез

В большинстве своих выигранных поединков Маттек-Сэндс/Фернандез берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Маттек-Сэндс/Фернандез с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Маттек-Сэндс/Фернандез сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Маттек-Сэндс/Фернандез также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Хаддад Майя/Чжан

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хаддад Майя/Чжан на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хаддад Майя/Чжан демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хаддад Майя/Чжан имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хаддад Майя/Чжан намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хаддад Майя/Чжан не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хаддад Майя/Чжан будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хаддад Майя/Чжан и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хаддад Майя/Чжан умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Маттек-Сэндс/Фернандез и Хаддад Майя/Чжан не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Маттек-Сэндс/Фернандез и Хаддад Майя/Чжан. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан. Прогноз, ставки на матч(19.01.23)

Маттек-Сэндс/Фернандез

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маттек-Сэндс/Фернандез, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маттек-Сэндс/Фернандез уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маттек-Сэндс/Фернандез старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маттек-Сэндс/Фернандез, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маттек-Сэндс/Фернандез не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маттек-Сэндс/Фернандез все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маттек-Сэндс/Фернандез точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Хаддад Майя/Чжан

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Хаддад Майя/Чжан хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Хаддад Майя/Чжан никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Хаддад Майя/Чжан сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Хаддад Майя/Чжан всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маттек-Сэндс/Фернандез и Хаддад Майя/Чжан. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Маттек-Сэндс/Фернандез и Хаддад Майя/Чжан из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хаддад Майя/Чжан относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хаддад Майя/Чжан проводит второй или третий матч. А вот Маттек-Сэндс/Фернандез как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Маттек-Сэндс/Фернандез, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Маттек-Сэндс/Фернандез без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Маттек-Сэндс/Фернандез вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маттек-Сэндс/Фернандез — Хаддад Майя/Чжан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Маттек-Сэндс/Фернандез и Хаддад Майя/Чжан, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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