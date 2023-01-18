Прогноз Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima) (18.01.2023), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima). Прогноз, ставки на матч (18.01.23)

18 января в 18:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) примет соперника по национальному первенству Чикаго Буллз (Kadzima).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 18 января предстоит поединок против БК Чикаго Буллз (Kadzima). По московскому времени начало игры будет в 18:20. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima):

Поединок между баскетбольными клубами Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) и Чикаго Буллз (Kadzima) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 18 января. Ее начало будет в 18:20 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody)

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) вообще лидирует в чемпионате.



Чикаго Буллз (Kadzima)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Kadzima) травмированы только игроки глубокого резерва.

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) пообещал, что 18 января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 18:20 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Чикаго Буллз (Kadzima). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima) (18 января), ставки и коэффициенты

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody)

В этом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Чикаго Буллз (Kadzima)

В прошлом матче баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Kadzima) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18 января сыграет матч против БК Чикаго Буллз (Kadzima). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Чикаго Буллз (Kadzima) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) — Чикаго Буллз (Kadzima). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Портленд Трейл Блэйзерс (Moody) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Чикаго Буллз (Kadzima) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Чикаго Буллз (Kadzima) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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