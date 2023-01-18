Прогноз Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa (19-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa. Прогноз, ставки на матч (19.01.23)

19-го января 2023 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тесса Андрианяфитримо , а противостоять в этом поединке будет Юлия Хатоукa.



Так как Тесса Андрианяфитримо в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Юлия Хатоукa, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 19-го января 2023 года. Но, доказать обратное Тесса Андрианяфитримо все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19-го января 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Тесса Андрианяфитримо имеет на своем счету три победы, Юлия Хатоукa может похвастаться четырьмя.

Тесса Андрианяфитримо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Тесса Андрианяфитримо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Тесса Андрианяфитримо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Тесса Андрианяфитримо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Тесса Андрианяфитримо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Тесса Андрианяфитримо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Юлия Хатоукa

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Юлия Хатоукaв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Юлия Хатоукa играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Юлия Хатоукa держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Юлия Хатоукa демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Юлия Хатоукa находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.01.23)

Тесса Андрианяфитримо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Тесса Андрианяфитримо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Тесса Андрианяфитримо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Тесса Андрианяфитримо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Тесса Андрианяфитримо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Тесса Андрианяфитримо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Тесса Андрианяфитримо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Юлия Хатоукa

Этот сезон Юлия Хатоукa проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Юлия Хатоукa снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Юлия Хатоукa слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Юлия Хатоукa допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тесса Андрианяфитримо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юлия Хатоукa в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тесса Андрианяфитримо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юлия Хатоукa сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тесса Андрианяфитримо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тесса Андрианяфитримо — Юлия Хатоукa. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Тесса Андрианяфитримо и Юлия Хатоукa. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Тесса Андрианяфитримо и для Юлия Хатоукa, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-628968-prognozy-i-stavki-na-match-donna-vekich-lyudmila-samsonova-19-01-23/