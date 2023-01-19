Прогноз на бой Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос) 20 января

«Магеррам Гасанзаде (Азе)» – «Владимир Алексеев (Рос)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20-го января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос). На ринге его участники появятся в 22:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Магеррам Гасанзаде (Азе) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос) пройдет 20-го января, и можно не сомневаться, что в 22:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Магеррам Гасанзаде (Азе) имеет две победы нокаутом, а Владимир Алексеев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос):

победа Магеррам Гасанзаде (Азе) – 0, ничья – 0, победа Владимир Алексеев (Рос) – 0

Прогноз на матч Магеррам Гасанзаде (Азе) – Владимир Алексеев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го января :

Букмекерские конторы на бой Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Магеррам Гасанзаде (Азе) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Магеррам Гасанзаде (Азе) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Магеррам Гасанзаде (Азе) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Магеррам Гасанзаде (Азе) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Магеррам Гасанзаде (Азе) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Владимир Алексеев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Владимир Алексеев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Владимир Алексеев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Владимир Алексеев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Владимир Алексеев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Магеррам Гасанзаде (Азе) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Магеррам Гасанзаде (Азе) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Магеррам Гасанзаде (Азе) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Магеррам Гасанзаде (Азе) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Магеррам Гасанзаде (Азе) валится с ног. К тому же, Магеррам Гасанзаде (Азе) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Магеррам Гасанзаде (Азе) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Владимир Алексеев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Владимир Алексеев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Владимир Алексеев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Владимир Алексеев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Владимир Алексеев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Магеррам Гасанзаде (Азе) – Владимир Алексеев (Рос) 20.01.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Магеррам Гасанзаде (Азе) и Владимир Алексеев (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Магеррам Гасанзаде (Азе) и Владимир Алексеев (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Магеррам Гасанзаде (Азе) и Владимир Алексеев (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Магеррам Гасанзаде (Азе) и Владимир Алексеев (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Магеррам Гасанзаде (Азе) является очевидным фаворитом, ведь Владимир Алексеев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Владимир Алексеев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Магеррам Гасанзаде (Азе)

Так как Магеррам Гасанзаде (Азе) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Магеррам Гасанзаде (Азе) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Магеррам Гасанзаде (Азе) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Магеррам Гасанзаде (Азе) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Владимир Алексеев (Рос)

Владимир Алексеев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Владимир Алексеев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Владимир Алексеев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Владимир Алексеев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Владимир Алексеев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го января

В настоящее время Магеррам Гасанзаде (Азе) и Владимир Алексеев (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Магеррам Гасанзаде (Азе) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Магеррам Гасанзаде (Азе) — Владимир Алексеев (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Владимир Алексеев (Рос) выиграет нокаутом.

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