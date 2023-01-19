Прогноз на бой Александр Микаэль (Бра) — Байсангур Шамсудинов (Фра) 20 января

«Александр Микаэль (Бра)» – «Байсангур Шамсудинов (Фра)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Александр Микаэль (Бра) проведет 20-го января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Байсангур Шамсудинов (Фра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Александр Микаэль (Бра) — Байсангур Шамсудинов (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 23:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Микаэль (Бра) — Байсангур Шамсудинов (Фра):

победа Александр Микаэль (Бра) – 6.65, ничья – 65, победа Байсангур Шамсудинов (Фра) – 1.1

Прогноз на матч Александр Микаэль (Бра) – Байсангур Шамсудинов (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го января :

Так как Александр Микаэль (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 6.65. В то же время Байсангур Шамсудинов (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.1.

История личных встреч

В профессиональной карьере Александр Микаэль (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Александр Микаэль (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Александр Микаэль (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Александр Микаэль (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Александр Микаэль (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Александр Микаэль (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Байсангур Шамсудинов (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Байсангур Шамсудинов (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Байсангур Шамсудинов (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Байсангур Шамсудинов (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Байсангур Шамсудинов (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Александр Микаэль (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Александр Микаэль (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Александр Микаэль (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Александр Микаэль (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Александр Микаэль (Бра) валится с ног. К тому же, Александр Микаэль (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Александр Микаэль (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Байсангур Шамсудинов (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Байсангур Шамсудинов (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Байсангур Шамсудинов (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Байсангур Шамсудинов (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Байсангур Шамсудинов (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Байсангур Шамсудинов (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Александр Микаэль (Бра) – Байсангур Шамсудинов (Фра) 20.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Александр Микаэль (Бра) и Байсангур Шамсудинов (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александр Микаэль (Бра) и Байсангур Шамсудинов (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Александр Микаэль (Бра) и Байсангур Шамсудинов (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Александр Микаэль (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Байсангур Шамсудинов (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Александр Микаэль (Бра) и Байсангур Шамсудинов (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Александр Микаэль (Бра) — Байсангур Шамсудинов (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Байсангур Шамсудинов (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Александр Микаэль (Бра)

Как бы Александр Микаэль (Бра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Александр Микаэль (Бра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Александр Микаэль (Бра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Александр Микаэль (Бра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Александр Микаэль (Бра) совершенно не работает над собственной защитой.

Байсангур Шамсудинов (Фра)

В своей карьере Байсангур Шамсудинов (Фра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Байсангур Шамсудинов (Фра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Байсангур Шамсудинов (Фра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Байсангур Шамсудинов (Фра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Александр Микаэль (Бра) — Байсангур Шамсудинов (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го января

В этом поединке Александр Микаэль (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Байсангур Шамсудинов (Фра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Александр Микаэль (Бра) и Байсангур Шамсудинов (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Александр Микаэль (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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