Прогноз Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс (20-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс. Прогноз, ставки на матч. Открытый Чемпионат Австралии (20.01.23)

20 января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Андрей Рублёв , а противостоять в этом поединке будет Дэниэл Эванс.



20 января в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 03:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20 января откроет его противостояние Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 03:00 по МСК, то есть до начала игры. Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дэниэл Эванс может гордиться семью победами, а вот Андрей Рублёв имеет только пять выигранных встреч.

Андрей Рублёв

В этом сезоне Андрей Рублёв показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Андрей Рублёв сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Андрей Рублёв еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Андрей Рублёв обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Андрей Рублёв играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Андрей Рублёв любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Дэниэл Эванс

Дэниэл Эванс имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Дэниэл Эванс уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Дэниэл Эванс умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Дэниэл Эванс обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Дэниэл Эванс проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс. Прогноз, ставки на матч(20.01.23)

Андрей Рублёв

К данному турниру Андрей Рублёв подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Андрей Рублёв находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Андрей Рублёв не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Андрей Рублёв старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Андрей Рублёв демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Дэниэл Эванс

Дэниэл Эванс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дэниэл Эванс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дэниэл Эванс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дэниэл Эванс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дэниэл Эванс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Андрей Рублёв сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дэниэл Эванс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Андрей Рублёв – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андрей Рублёв — Дэниэл Эванс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андрей Рублёв и Дэниэл Эванс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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