Прогноз на бой Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех) 21-го января

«Мэтти Харрис (Вел)» – «Иржи Сурмай (Чех)». 21.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21.01.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мэтти Харрис (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 21:00 по московскому времени Мэтти Харрис (Вел) и Иржи Сурмай (Чех) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21.01.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мэтти Харрис (Вел) и Иржи Сурмай (Чех) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мэтти Харрис (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех):

победа Мэтти Харрис (Вел) – 1.02, ничья – 58, победа Иржи Сурмай (Чех) – 20

Прогноз на матч Мэтти Харрис (Вел) – Иржи Сурмай (Чех) Бои, титульный бой, 21.01.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.02 окажутся выигрышными, если Мэтти Харрис (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Иржи Сурмай (Чех), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 20.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мэтти Харрис (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мэтти Харрис (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мэтти Харрис (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мэтти Харрис (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мэтти Харрис (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Иржи Сурмай (Чех) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Иржи Сурмай (Чех) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Иржи Сурмай (Чех) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Иржи Сурмай (Чех) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Иржи Сурмай (Чех) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Мэтти Харрис (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мэтти Харрис (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мэтти Харрис (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мэтти Харрис (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Иржи Сурмай (Чех) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Иржи Сурмай (Чех) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Иржи Сурмай (Чех) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Иржи Сурмай (Чех) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Иржи Сурмай (Чех) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Иржи Сурмай (Чех) должен задуматься о своей обороне.

Мэтти Харрис (Вел) – Иржи Сурмай (Чех) 21.01.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мэтти Харрис (Вел) и Иржи Сурмай (Чех). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мэтти Харрис (Вел) и Иржи Сурмай (Чех) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мэтти Харрис (Вел) и Иржи Сурмай (Чех) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мэтти Харрис (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Иржи Сурмай (Чех) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мэтти Харрис (Вел).

Титульный бой Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Иржи Сурмай (Чех) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мэтти Харрис (Вел)

Хотя Мэтти Харрис (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мэтти Харрис (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мэтти Харрис (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мэтти Харрис (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мэтти Харрис (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Иржи Сурмай (Чех)

Прошлый бой Иржи Сурмай (Чех) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Иржи Сурмай (Чех) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Иржи Сурмай (Чех) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Иржи Сурмай (Чех) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 21.01.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Мэтти Харрис (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мэтти Харрис (Вел) — Иржи Сурмай (Чех) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Иржи Сурмай (Чех) выиграет нокаутом.

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