Брендан Баар — Кассиус Чинлунд. Прогноз, ставки на матч(20.01.23)

Прогноз Брендан Баар — Кассиус Чинлунд (20-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Брендан Баар — Кассиус Чинлунд 20-го января 2023 года

20-го января 2023 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Брендан Баар , а противостоять в этом поединке будет Кассиус Чинлунд.



Так как Брендан Баар в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кассиус Чинлунд, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го января 2023 года. Но, доказать обратное Брендан Баар все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Брендан Баар — Кассиус Чинлунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го января 2023 года откроет его противостояние Брендан Баар — Кассиус Чинлунд. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:00 по МСК, то есть до начала игры. Брендан Баар и Кассиус Чинлунд отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кассиус Чинлунд может гордиться семью победами, а вот Брендан Баар имеет только пять выигранных встреч.

Брендан Баар

В этом сезоне Брендан Баар показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Брендан Баар играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Брендан Баар умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Брендан Баар и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Брендан Баар будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Брендан Баар чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кассиус Чинлунд

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Кассиус Чинлунд теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Кассиус Чинлунд имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Кассиус Чинлунд испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Кассиус Чинлунд выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Кассиус Чинлунд занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Брендан Баар — Кассиус Чинлунд

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Брендан Баар и Кассиус Чинлунд. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Брендан Баар — Кассиус Чинлунд. Прогноз, ставки на матч(20.01.23)

Брендан Баар

К данному турниру Брендан Баар подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Брендан Баар находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Брендан Баар не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Брендан Баар старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Брендан Баар демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Кассиус Чинлунд

В этом сезоне Кассиус Чинлунд не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кассиус Чинлунд сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кассиус Чинлунд допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кассиус Чинлунд допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кассиус Чинлунд демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Брендан Баар — Кассиус Чинлунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Брендан Баар и Кассиус Чинлунд аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Брендан Баар и Кассиус Чинлунд обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Брендан Баар и Кассиус Чинлунд постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Брендан Баар — Кассиус Чинлунд: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Брендан Баар и Кассиус Чинлунд, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Брендан Баар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кассиус Чинлунд имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Брендан Баар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Брендан Баар и Кассиус Чинлунд на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брендан Баар — Кассиус Чинлунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Брендан Баар и Кассиус Чинлунд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Брендан Баар и Кассиус Чинлунд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-630124-segodnya-match-volna-4h4-uran-4h4-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-20-01-23/