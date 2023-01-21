Прогноз на бой Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США) 21 января

«Гектор Ломбард (Куб)» – «Чейз Гэмбл (США)». 21.01.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США) на 21-го января 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Гектор Ломбард (Куб) и Чейз Гэмбл (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Стало известно, что именно 21-го января 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США):

победа Гектор Ломбард (Куб) – 1.12, ничья – 60, победа Чейз Гэмбл (США) – 5.55

Прогноз на матч Гектор Ломбард (Куб) – Чейз Гэмбл (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21-го января 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.12 и 5.55.

История личных встреч

В профессиональной карьере Гектор Ломбард (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Гектор Ломбард (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Гектор Ломбард (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Гектор Ломбард (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Гектор Ломбард (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Гектор Ломбард (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Чейз Гэмбл (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Чейз Гэмбл (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Чейз Гэмбл (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Чейз Гэмбл (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Чейз Гэмбл (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Гектор Ломбард (Куб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гектор Ломбард (Куб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гектор Ломбард (Куб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гектор Ломбард (Куб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гектор Ломбард (Куб) валится с ног. К тому же, Гектор Ломбард (Куб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гектор Ломбард (Куб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Чейз Гэмбл (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Чейз Гэмбл (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Чейз Гэмбл (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Чейз Гэмбл (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Гектор Ломбард (Куб) – Чейз Гэмбл (США) 21.01.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Гектор Ломбард (Куб) и Чейз Гэмбл (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Гектор Ломбард (Куб) и Чейз Гэмбл (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Гектор Ломбард (Куб) и Чейз Гэмбл (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гектор Ломбард (Куб) и Чейз Гэмбл (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гектор Ломбард (Куб) и Чейз Гэмбл (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Гектор Ломбард (Куб) является очевидным фаворитом, ведь Чейз Гэмбл (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Чейз Гэмбл (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гектор Ломбард (Куб)

На самом деле Гектор Ломбард (Куб) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Гектор Ломбард (Куб) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Гектор Ломбард (Куб) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Гектор Ломбард (Куб) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Гектор Ломбард (Куб) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Чейз Гэмбл (США)

На сегодняшний день Чейз Гэмбл (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Чейз Гэмбл (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Чейз Гэмбл (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Чейз Гэмбл (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Гектор Ломбард (Куб) — Чейз Гэмбл (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21-го января 2023 года

Вряд ли Гектор Ломбард (Куб) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Чейз Гэмбл (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Гектор Ломбард (Куб) сейчас находится на пике формы, так что Чейз Гэмбл (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Гектор Ломбард (Куб).

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