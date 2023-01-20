Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.01.23)

Прогноз Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен) (21 января), ставки и коэффициенты

Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен) (21-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

21-го января 2023 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) примет соперника по национальному первенству Лэсбридж Кодиакс (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) – Лэсбридж Кодиакс (жен) запланирован только на 21-го января 2023 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 04:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен):

В 04:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен). Матч назначен на 21-го января 2023 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) нет более травмированных игроков основы.



Лэсбридж Кодиакс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Лэсбридж Кодиакс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Лэсбридж Кодиакс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 21-го января 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лэсбридж Кодиакс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.01.23)

Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лэсбридж Кодиакс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лэсбридж Кодиакс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен), который должен пройти 21-го января 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лэсбридж Кодиакс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) — Лэсбридж Кодиакс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сэйнт Мэрис Лайтнинг (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лэсбридж Кодиакс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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