Прогноз на бой Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра) 21-го января 2023 года

«Аиден Ли (Анг)» – «Эдер Гама (Бра)». 21.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21 января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Аиден Ли (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 00:00 по московскому времени Аиден Ли (Анг) и Эдер Гама (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Аиден Ли (Анг) и Эдер Гама (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Аиден Ли (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра):

победа Аиден Ли (Анг) – 0, ничья – 0, победа Эдер Гама (Бра) – 0

Прогноз на матч Аиден Ли (Анг) – Эдер Гама (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 21 января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Аиден Ли (Анг) не очень выгодно, а вот Эдер Гама (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Аиден Ли (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Аиден Ли (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Аиден Ли (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Аиден Ли (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Аиден Ли (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Эдер Гама (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эдер Гама (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эдер Гама (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эдер Гама (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эдер Гама (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Аиден Ли (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Аиден Ли (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Аиден Ли (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Аиден Ли (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Аиден Ли (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Аиден Ли (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Эдер Гама (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эдер Гама (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эдер Гама (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эдер Гама (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эдер Гама (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эдер Гама (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Аиден Ли (Анг) – Эдер Гама (Бра) 21.01.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Аиден Ли (Анг) и Эдер Гама (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Аиден Ли (Анг) и Эдер Гама (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Аиден Ли (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эдер Гама (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Аиден Ли (Анг)

Аиден Ли (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Аиден Ли (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Аиден Ли (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Аиден Ли (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Аиден Ли (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Эдер Гама (Бра)

Сейчас Эдер Гама (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эдер Гама (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эдер Гама (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эдер Гама (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эдер Гама (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 21 января

Несмотря на то, что Аиден Ли (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Эдер Гама (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Аиден Ли (Анг) — Эдер Гама (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Эдер Гама (Бра) выиграет нокаутом.

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