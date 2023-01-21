Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло (21-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло 21-го января

21-го января в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сигсгаард/Фанзелов , а противостоять в этом поединке будет Барросо Кампос/Лопез Морилло.



Теннисное противостояние Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 21-го января. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Сигсгаард/Фанзелов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 21-го января встречаются Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло. Начало поединка запланировано на 19:00 по МСК. Сигсгаард/Фанзелов является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Сигсгаард/Фанзелов

Пока Сигсгаард/Фанзелов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Сигсгаард/Фанзелов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Сигсгаард/Фанзелов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Сигсгаард/Фанзелов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Барросо Кампос/Лопез Морилло

На этом турнире Барросо Кампос/Лопез Морилло играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Барросо Кампос/Лопез Морилло все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Барросо Кампос/Лопез Морилло не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Барросо Кампос/Лопез Морилло уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Барросо Кампос/Лопез Морилло на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Барросо Кампос/Лопез Морилло пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло впервые будут встречаться между собой. Если Сигсгаард/Фанзелов уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Барросо Кампос/Лопез Морилло пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сигсгаард/Фанзелов демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сигсгаард/Фанзелов – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло 21-го января

Сигсгаард/Фанзелов

На данном турнире Сигсгаард/Фанзелов выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Сигсгаард/Фанзелов выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Сигсгаард/Фанзелов допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Сигсгаард/Фанзелов особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Сигсгаард/Фанзелов, это умение играть на травяных кортах.

Барросо Кампос/Лопез Морилло

Несмотря на свой молодой возраст, Барросо Кампос/Лопез Морилло демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Барросо Кампос/Лопез Морилло уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Барросо Кампос/Лопез Морилло станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Барросо Кампос/Лопез Морилло, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Барросо Кампос/Лопез Морилло умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Барросо Кампос/Лопез Морилло имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сигсгаард/Фанзелов, и Барросо Кампос/Лопез Морилло неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сигсгаард/Фанзелов — Барросо Кампос/Лопез Морилло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сигсгаард/Фанзелов и Барросо Кампос/Лопез Морилло. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сигсгаард/Фанзелов и для Барросо Кампос/Лопез Морилло, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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