Прогноз Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами (24-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами. Прогноз, ставки на матч (24.01.23)

24.01.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лючия Чирич Багарич , а противостоять в этом поединке будет Тилвит ди Джиролами.



24.01.2023 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Лючия Чирич Багарич может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24.01.2023 откроет его противостояние Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Тилвит ди Джиролами может гордиться семью победами, а вот Лючия Чирич Багарич имеет только пять выигранных встреч.

Лючия Чирич Багарич

Этот турнир Лючия Чирич Багарич проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Лючия Чирич Багарич может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Лючия Чирич Багарич однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Лючия Чирич Багарич имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Лючия Чирич Багарич левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Лючия Чирич Багарич хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Тилвит ди Джиролами

На этом турнире Тилвит ди Джиролами выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Тилвит ди Джиролами снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Тилвит ди Джиролами чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Тилвит ди Джиролами уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Тилвит ди Джиролами зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами (24.01.2023), ставки и коэффициенты

Лючия Чирич Багарич

К данному турниру Лючия Чирич Багарич подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Лючия Чирич Багарич находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Лючия Чирич Багарич не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Лючия Чирич Багарич старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Лючия Чирич Багарич демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Тилвит ди Джиролами

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Тилвит ди Джиролами хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Тилвит ди Джиролами никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Тилвит ди Джиролами сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Тилвит ди Джиролами всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лючия Чирич Багарич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тилвит ди Джиролами в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лючия Чирич Багарич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тилвит ди Джиролами сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лючия Чирич Багарич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лючия Чирич Багарич — Тилвит ди Джиролами. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Лючия Чирич Багарич и Тилвит ди Джиролами.



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