Прогноз на бой Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи) 27-го января

«Шерзод Кабутов (Кгз)» – «Накроб Фаиртекс (Таи)». 27.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 27 января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шерзод Кабутов (Кгз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 27 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи):

победа Шерзод Кабутов (Кгз) – 0, ничья – 0, победа Накроб Фаиртекс (Таи) – 0

Прогноз на матч Шерзод Кабутов (Кгз) – Накроб Фаиртекс (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 января :

Букмекерские конторы на бой Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шерзод Кабутов (Кгз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шерзод Кабутов (Кгз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шерзод Кабутов (Кгз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шерзод Кабутов (Кгз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шерзод Кабутов (Кгз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шерзод Кабутов (Кгз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Накроб Фаиртекс (Таи) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Накроб Фаиртекс (Таи) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Накроб Фаиртекс (Таи) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Накроб Фаиртекс (Таи) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Накроб Фаиртекс (Таи) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Шерзод Кабутов (Кгз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Шерзод Кабутов (Кгз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Шерзод Кабутов (Кгз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Шерзод Кабутов (Кгз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Шерзод Кабутов (Кгз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Накроб Фаиртекс (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Накроб Фаиртекс (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Накроб Фаиртекс (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Накроб Фаиртекс (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Накроб Фаиртекс (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Накроб Фаиртекс (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Шерзод Кабутов (Кгз) – Накроб Фаиртекс (Таи) 27.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Шерзод Кабутов (Кгз) и Накроб Фаиртекс (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шерзод Кабутов (Кгз) и Накроб Фаиртекс (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шерзод Кабутов (Кгз) и Накроб Фаиртекс (Таи). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шерзод Кабутов (Кгз) и Накроб Фаиртекс (Таи) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шерзод Кабутов (Кгз) и Накроб Фаиртекс (Таи) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Шерзод Кабутов (Кгз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Накроб Фаиртекс (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шерзод Кабутов (Кгз)

Шерзод Кабутов (Кгз) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Шерзод Кабутов (Кгз) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Шерзод Кабутов (Кгз) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Шерзод Кабутов (Кгз) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Шерзод Кабутов (Кгз) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Накроб Фаиртекс (Таи)

Последний раз Накроб Фаиртекс (Таи) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Накроб Фаиртекс (Таи) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Накроб Фаиртекс (Таи) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Накроб Фаиртекс (Таи) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Накроб Фаиртекс (Таи)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Накроб Фаиртекс (Таи) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 января

Так как Шерзод Кабутов (Кгз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Накроб Фаиртекс (Таи).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Шерзод Кабутов (Кгз) — Накроб Фаиртекс (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Накроб Фаиртекс (Таи) выиграет нокаутом.

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