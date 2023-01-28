Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.23)

Прогноз Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт (28 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт 28-го января

28-го января в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс примет соперника по национальному первенству Сакред Харт.



Главный тренер баскетбольного клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 28-го января хозяевам предстоит у себя дома принимать Сакред Харт. Игра, которая начнется в 22:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт:

Поклонники баскетбольного клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс намерены 28-го января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сакред Харт. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 22:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Массачусетс Стоунхилл Скайхокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Массачусетс Стоунхилл Скайхокс нет более травмированных игроков основы.



Сакред Харт

В составе баскетбольного клуба Сакред Харт нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Сакред Харт не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Сакред Харт уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Массачусетс Стоунхилл Скайхокс» — «Сакред Харт»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт, запланированного на 28-го января. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Массачусетс Стоунхилл Скайхокс и Сакред Харт предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс.



Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.23)

Массачусетс Стоунхилл Скайхокс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Массачусетс Стоунхилл Скайхокс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сакред Харт

После того, как баскетбольный клуб Сакред Харт проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Сакред Харт хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Сакред Харт продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт, который должен пройти 28-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Сакред Харт был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сакред Харт выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сакред Харт немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Массачусетс Стоунхилл Скайхокс — Сакред Харт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Массачусетс Стоунхилл Скайхокс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Массачусетс Стоунхилл Скайхокс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Сакред Харт сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сакред Харт идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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