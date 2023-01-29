Прогноз Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) (29-го января), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER). Прогноз, ставки на матч. NBA (29.01.23)

29 января в 12:04 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER).



В последней встрече баскетбольных клубов Мемфис Гриззлис (DRAGON) и Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 29 января попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 12:04 по МСК.



Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) назначен на 29 января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 12:04 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Мемфис Гриззлис (DRAGON)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (DRAGON), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Мемфис Гриззлис (DRAGON) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (DRAGON) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER)

Президент баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Мемфис Гриззлис (DRAGON)» — «Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER)»: прогноз автора

На 29 января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 12:04 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) удалось одержать победу у себя дома.



Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.23)

Мемфис Гриззлис (DRAGON)

В последние годы Мемфис Гриззлис (DRAGON) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (DRAGON) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER), который должен пройти 29 января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:04 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (DRAGON) — Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (DRAGON) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (DRAGON) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (SHARPSHOOTER) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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