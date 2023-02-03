Прогноз на бой Михал Барон (Пол) — Павел Йозвяк (Пол) 03.02.2023

«Михал Барон (Пол)» – «Павел Йозвяк (Пол)». 03.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Михал Барон (Пол) проведет 03-го февраля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Павел Йозвяк (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 03-го февраля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Михал Барон (Пол) — Павел Йозвяк (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михал Барон (Пол) — Павел Йозвяк (Пол):

победа Михал Барон (Пол) – 0, ничья – 0, победа Павел Йозвяк (Пол) – 0

Прогноз на матч Михал Барон (Пол) – Павел Йозвяк (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го февраля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Михал Барон (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Павел Йозвяк (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Михал Барон (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Михал Барон (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Михал Барон (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Михал Барон (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Павел Йозвяк (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Павел Йозвяк (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Павел Йозвяк (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Павел Йозвяк (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Павел Йозвяк (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Михал Барон (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Михал Барон (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Михал Барон (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Михал Барон (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Михал Барон (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Михал Барон (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Павел Йозвяк (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Павел Йозвяк (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Павел Йозвяк (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Павел Йозвяк (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Павел Йозвяк (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Михал Барон (Пол) – Павел Йозвяк (Пол) 03.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Михал Барон (Пол) и Павел Йозвяк (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Михал Барон (Пол) и Павел Йозвяк (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Михал Барон (Пол) и Павел Йозвяк (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Михал Барон (Пол) и Павел Йозвяк (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Михал Барон (Пол) и Павел Йозвяк (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Михал Барон (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Павел Йозвяк (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Михал Барон (Пол).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Михал Барон (Пол) и Павел Йозвяк (Пол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Павел Йозвяк (Пол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Михал Барон (Пол)

Так как Михал Барон (Пол) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Михал Барон (Пол) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Михал Барон (Пол) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Михал Барон (Пол) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Павел Йозвяк (Пол)

Последний раз Павел Йозвяк (Пол) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Павел Йозвяк (Пол) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Павел Йозвяк (Пол) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Павел Йозвяк (Пол) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Павел Йозвяк (Пол)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Павел Йозвяк (Пол) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Михал Барон (Пол) — Павел Йозвяк (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го февраля 2023 года

Несмотря на то, что Михал Барон (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Павел Йозвяк (Пол) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Михал Барон (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Павел Йозвяк (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Михал Барон (Пол).

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