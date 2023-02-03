Прогноз на бой Зестар Ситчо (Таи) — Ю Яу Пуи (Гкг) 03.02.2023

«Зестар Ситчо (Таи)» – «Ю Яу Пуи (Гкг)». 03.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03.02.2023 должен состояться бой Зестар Ситчо (Таи) — Ю Яу Пуи (Гкг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 15:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Зестар Ситчо (Таи) и Ю Яу Пуи (Гкг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 03.02.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Зестар Ситчо (Таи) — Ю Яу Пуи (Гкг). Это будет продолжаться вплоть до 15:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зестар Ситчо (Таи) — Ю Яу Пуи (Гкг):

победа Зестар Ситчо (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ю Яу Пуи (Гкг) – 0

Прогноз на матч Зестар Ситчо (Таи) – Ю Яу Пуи (Гкг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.02.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Зестар Ситчо (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ю Яу Пуи (Гкг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Зестар Ситчо (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Зестар Ситчо (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Зестар Ситчо (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Зестар Ситчо (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Зестар Ситчо (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Ю Яу Пуи (Гкг) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ю Яу Пуи (Гкг) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ю Яу Пуи (Гкг) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ю Яу Пуи (Гкг) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ю Яу Пуи (Гкг) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Зестар Ситчо (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Зестар Ситчо (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Зестар Ситчо (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Зестар Ситчо (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Ю Яу Пуи (Гкг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Ю Яу Пуи (Гкг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Ю Яу Пуи (Гкг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Ю Яу Пуи (Гкг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Ю Яу Пуи (Гкг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Зестар Ситчо (Таи) – Ю Яу Пуи (Гкг) 03.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Зестар Ситчо (Таи) и Ю Яу Пуи (Гкг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Зестар Ситчо (Таи) и Ю Яу Пуи (Гкг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Зестар Ситчо (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Ю Яу Пуи (Гкг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Зестар Ситчо (Таи).

Спортивные прогнозисты считают, что Зестар Ситчо (Таи) в данный момент сильнее, нежели Ю Яу Пуи (Гкг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Зестар Ситчо (Таи)

В своей профессиональной карьере Зестар Ситчо (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Зестар Ситчо (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Зестар Ситчо (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Зестар Ситчо (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Зестар Ситчо (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ю Яу Пуи (Гкг)

На данный момент Ю Яу Пуи (Гкг) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Ю Яу Пуи (Гкг) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Ю Яу Пуи (Гкг) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Ю Яу Пуи (Гкг) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Ю Яу Пуи (Гкг) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Зестар Ситчо (Таи) — Ю Яу Пуи (Гкг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.02.2023

Спортивные эксперты считают, что Зестар Ситчо (Таи) сейчас намного сильнее, чем Ю Яу Пуи (Гкг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Зестар Ситчо (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Ю Яу Пуи (Гкг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Зестар Ситчо (Таи).

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