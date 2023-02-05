Прогноз на бой Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп) 05.02.2023

«Скай Николсон (Авс)» – «Таня Альварес (Исп)». 05.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05.02.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Скай Николсон (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Скай Николсон (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05.02.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Таня Альварес (Исп), так что вряд ли в 02:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп):

победа Скай Николсон (Авс) – 0, ничья – 0, победа Таня Альварес (Исп) – 0

Прогноз на матч Скай Николсон (Авс) – Таня Альварес (Исп) Бои, титульный бой, 05.02.2023 :

Букмекерские конторы на бой Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Скай Николсон (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Скай Николсон (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Скай Николсон (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Скай Николсон (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Скай Николсон (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Таня Альварес (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Таня Альварес (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Таня Альварес (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Таня Альварес (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Таня Альварес (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Скай Николсон (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Скай Николсон (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Скай Николсон (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Скай Николсон (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Таня Альварес (Исп) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Таня Альварес (Исп) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Таня Альварес (Исп) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Таня Альварес (Исп) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Таня Альварес (Исп) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Скай Николсон (Авс) – Таня Альварес (Исп) 05.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Скай Николсон (Авс) и Таня Альварес (Исп) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Скай Николсон (Авс) и Таня Альварес (Исп) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Скай Николсон (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Таня Альварес (Исп) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Скай Николсон (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Скай Николсон (Авс) в данный момент сильнее, нежели Таня Альварес (Исп), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Скай Николсон (Авс)

Скай Николсон (Авс) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Скай Николсон (Авс) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Скай Николсон (Авс) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Скай Николсон (Авс) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Скай Николсон (Авс) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Таня Альварес (Исп)

Последний раз Таня Альварес (Исп) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Таня Альварес (Исп) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Таня Альварес (Исп) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Таня Альварес (Исп) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Таня Альварес (Исп)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Таня Альварес (Исп) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 05.02.2023

В этом поединке Скай Николсон (Авс) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Таня Альварес (Исп), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Скай Николсон (Авс) — Таня Альварес (Исп) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Скай Николсон (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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