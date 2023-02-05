Прогноз на бой Алехандра Лара (Кол) — Диана Авсарагова (Рос) 05-го февраля

«Алехандра Лара (Кол)» – «Диана Авсарагова (Рос)». 05.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Алехандра Лара (Кол) проведет 05.02.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Диана Авсарагова (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Алехандра Лара (Кол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05.02.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Диана Авсарагова (Рос), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алехандра Лара (Кол) — Диана Авсарагова (Рос):

победа Алехандра Лара (Кол) – 0, ничья – 0, победа Диана Авсарагова (Рос) – 0

Прогноз на матч Алехандра Лара (Кол) – Диана Авсарагова (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05.02.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Алехандра Лара (Кол) не очень выгодно, а вот Диана Авсарагова (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алехандра Лара (Кол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алехандра Лара (Кол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алехандра Лара (Кол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алехандра Лара (Кол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алехандра Лара (Кол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Диана Авсарагова (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Диана Авсарагова (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Диана Авсарагова (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Диана Авсарагова (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Диана Авсарагова (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Алехандра Лара (Кол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Алехандра Лара (Кол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Алехандра Лара (Кол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Алехандра Лара (Кол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Алехандра Лара (Кол) валится с ног. К тому же, Алехандра Лара (Кол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Алехандра Лара (Кол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Диана Авсарагова (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Диана Авсарагова (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Диана Авсарагова (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Диана Авсарагова (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Диана Авсарагова (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Диана Авсарагова (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Алехандра Лара (Кол) – Диана Авсарагова (Рос) 05.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Алехандра Лара (Кол) и Диана Авсарагова (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алехандра Лара (Кол) и Диана Авсарагова (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алехандра Лара (Кол) и Диана Авсарагова (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алехандра Лара (Кол) и Диана Авсарагова (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Алехандра Лара (Кол) и Диана Авсарагова (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Алехандра Лара (Кол) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Алехандра Лара (Кол) — Диана Авсарагова (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Диана Авсарагова (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Алехандра Лара (Кол)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Алехандра Лара (Кол) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Алехандра Лара (Кол) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Алехандра Лара (Кол) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Алехандра Лара (Кол) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Диана Авсарагова (Рос)

Прошлый бой Диана Авсарагова (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Диана Авсарагова (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Диана Авсарагова (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Диана Авсарагова (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Алехандра Лара (Кол) — Диана Авсарагова (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05.02.2023

На титульный бой Алехандра Лара (Кол) — Диана Авсарагова (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Алехандра Лара (Кол) — Диана Авсарагова (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Алехандра Лара (Кол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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