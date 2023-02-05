Прогноз на бой Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел) 05-го февраля

«Джош Тэйлор (Вел)» – «Джек Каттерал (Вел)». 05.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05.02.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джош Тэйлор (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 05.02.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел):

победа Джош Тэйлор (Вел) – 1.45, ничья – 17, победа Джек Каттерал (Вел) – 2.915

Прогноз на матч Джош Тэйлор (Вел) – Джек Каттерал (Вел) Бои, титульный бой, 05.02.2023 :

По коэффициенту 1.45 ставить на то, что выиграет Джош Тэйлор (Вел) не очень выгодно, а вот Джек Каттерал (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.915.

История личных встреч

Джош Тэйлор (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джош Тэйлор (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джош Тэйлор (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джош Тэйлор (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джош Тэйлор (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джош Тэйлор (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джош Тэйлор (Вел) может и не устоять на ногах.

Джек Каттерал (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джек Каттерал (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джек Каттерал (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джек Каттерал (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Джек Каттерал (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джош Тэйлор (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джош Тэйлор (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джош Тэйлор (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джош Тэйлор (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джош Тэйлор (Вел) валится с ног. К тому же, Джош Тэйлор (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джош Тэйлор (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джек Каттерал (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джек Каттерал (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джек Каттерал (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джек Каттерал (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джек Каттерал (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джек Каттерал (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джек Каттерал (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джош Тэйлор (Вел) – Джек Каттерал (Вел) 05.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джош Тэйлор (Вел) и Джек Каттерал (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джош Тэйлор (Вел) и Джек Каттерал (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джош Тэйлор (Вел) и Джек Каттерал (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джош Тэйлор (Вел) и Джек Каттерал (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джек Каттерал (Вел) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джош Тэйлор (Вел) и Джек Каттерал (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джек Каттерал (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джош Тэйлор (Вел)

Джош Тэйлор (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джош Тэйлор (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джош Тэйлор (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джош Тэйлор (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джош Тэйлор (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джек Каттерал (Вел)

Последний раз Джек Каттерал (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джек Каттерал (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джек Каттерал (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джек Каттерал (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джек Каттерал (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джек Каттерал (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 05.02.2023

В настоящее время Джош Тэйлор (Вел) и Джек Каттерал (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джош Тэйлор (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джош Тэйлор (Вел) — Джек Каттерал (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джош Тэйлор (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.