Прогноз АБ Темуко — Пуэнто-Альто (06-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

АБ Темуко — Пуэнто-Альто. Прогноз, ставки на матч (06.02.23)

06-го февраля 2023 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чили, в котором на своей площадке местный клуб АБ Темуко примет соперника по национальному первенству Пуэнто-Альто.



В последней встрече баскетбольных клубов АБ Темуко и Пуэнто-Альто сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 06-го февраля 2023 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 00:30 по МСК.



АБ Темуко — Пуэнто-Альто. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб АБ Темуко проводит на своей площадке, и 06-го февраля 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Пуэнто-Альто. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба АБ Темуко, а один раз сильнее были игроки БК Пуэнто-Альто.

АБ Темуко

В этом сезоне баскетбольный клуб АБ Темуко стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб АБ Темуко выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб АБ Темуко идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним АБ Темуко вообще лидирует в чемпионате.



Пуэнто-Альто

Уже три недели баскетбольный клуб Пуэнто-Альто выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Пуэнто-Альто удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Пуэнто-Альто одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 06-го февраля 2023 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок АБ Темуко — Пуэнто-Альто. А так как начало встречи в 00:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб АБ Темуко практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



АБ Темуко — Пуэнто-Альто (06-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

АБ Темуко

В последние годы АБ Темуко является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба АБ Темуко еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Пуэнто-Альто

В прошлом матче баскетбольный клуб Пуэнто-Альто потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Пуэнто-Альто и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Пуэнто-Альто находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч АБ Темуко — Пуэнто-Альто Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб АБ Темуко после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06-го февраля 2023 года сыграет матч против БК Пуэнто-Альто. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК АБ Темуко также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

АБ Темуко — Пуэнто-Альто: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб АБ Темуко очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб АБ Темуко очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Пуэнто-Альто все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Пуэнто-Альто также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Пуэнто-Альто продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ АБ Темуко — Пуэнто-Альто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба АБ Темуко уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб АБ Темуко пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба АБ Темуко составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Пуэнто-Альто показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Пуэнто-Альто получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Пуэнто-Альто сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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