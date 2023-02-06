Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.02.23)

Прогноз Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс (06-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс (06 февраля), ставки и коэффициенты

06 февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клаудия Хосте Феррер , а противостоять в этом поединке будет Кристина Родригес Дуэньяс.



Судья теннисного матча Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 06 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Клаудия Хосте Феррер и Кристина Родригес Дуэньяс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Клаудия Хосте Феррер имеет четыре победы, то Кристина Родригес Дуэньяс может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс, которая пройдет 06 февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Клаудия Хосте Феррер

В этом сезоне Клаудия Хосте Феррер показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Клаудия Хосте Феррер играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Клаудия Хосте Феррер умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Клаудия Хосте Феррер и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Клаудия Хосте Феррер будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Клаудия Хосте Феррер чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Кристина Родригес Дуэньяс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кристина Родригес Дуэньясв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кристина Родригес Дуэньяс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кристина Родригес Дуэньяс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кристина Родригес Дуэньяс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кристина Родригес Дуэньяс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Длительное время Клаудия Хосте Феррер и Кристина Родригес Дуэньяс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Клаудия Хосте Феррер и Кристина Родригес Дуэньяс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.02.23)

Клаудия Хосте Феррер

Несмотря на внушительный возраст, Клаудия Хосте Феррер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Клаудия Хосте Феррер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Клаудия Хосте Феррер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Клаудия Хосте Феррер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Клаудия Хосте Феррер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кристина Родригес Дуэньяс

Несмотря на свой молодой возраст, Кристина Родригес Дуэньяс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кристина Родригес Дуэньяс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кристина Родригес Дуэньяс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кристина Родригес Дуэньяс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кристина Родригес Дуэньяс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кристина Родригес Дуэньяс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Клаудия Хосте Феррер и Кристина Родригес Дуэньяс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Клаудия Хосте Феррер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Клаудия Хосте Феррер и Кристина Родригес Дуэньяс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кристина Родригес Дуэньяс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Клаудия Хосте Феррер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кристина Родригес Дуэньяс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Клаудия Хосте Феррер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клаудия Хосте Феррер — Кристина Родригес Дуэньяс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Клаудия Хосте Феррер и Кристина Родригес Дуэньяс.



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