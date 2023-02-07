Прогноз Рей Сакамото — Кристьян Тамм (07-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Рей Сакамото — Кристьян Тамм. Прогноз, ставки на матч (07.02.23)

07.02.2023 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рей Сакамото , а противостоять в этом поединке будет Кристьян Тамм.



Судья теннисного матча Рей Сакамото — Кристьян Тамм должен дать знак о старте игры в 19:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 07.02.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Рей Сакамото и Кристьян Тамм более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Рей Сакамото имеет четыре победы, то Кристьян Тамм может похвастаться лишь двумя победами.



Рей Сакамото — Кристьян Тамм. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07.02.2023, ведь именно в этот день на корте встречаются Рей Сакамото и Кристьян Тамм. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 19:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Рей Сакамото имеет на своем счету три победы, Кристьян Тамм может похвастаться четырьмя.

Рей Сакамото

По непонятным причинам Рей Сакамото в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Рей Сакамото теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Рей Сакамото занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Рей Сакамото играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Рей Сакамото имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Кристьян Тамм

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кристьян Таммв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кристьян Тамм играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кристьян Тамм держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кристьян Тамм демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кристьян Тамм находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Рей Сакамото — Кристьян Тамм

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Рей Сакамото — Кристьян Тамм. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.02.23)

Рей Сакамото

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рей Сакамото, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рей Сакамото уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рей Сакамото старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рей Сакамото, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рей Сакамото не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рей Сакамото все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рей Сакамото точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кристьян Тамм

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Кристьян Тамм все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Кристьян Тамм сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Кристьян Тамм все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Кристьян Тамм предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Рей Сакамото — Кристьян Тамм Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рей Сакамото и Кристьян Тамм. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рей Сакамото — Кристьян Тамм: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Рей Сакамото и Кристьян Тамм, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Рей Сакамото сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кристьян Тамм имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Рей Сакамото – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Рей Сакамото и Кристьян Тамм на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рей Сакамото — Кристьян Тамм. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рей Сакамото и Кристьян Тамм сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рей Сакамото, и Кристьян Тамм будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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