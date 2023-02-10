Прогноз на бой Талас Алымов (Кгз) — Рафик Рафаелян (Рос) 10 февраля

«Талас Алымов (Кгз)» – «Рафик Рафаелян (Рос)». 10.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10 февраля состоится интересный поединок Талас Алымов (Кгз) — Рафик Рафаелян (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 10 февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Талас Алымов (Кгз) — Рафик Рафаелян (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Талас Алымов (Кгз) — Рафик Рафаелян (Рос):

победа Талас Алымов (Кгз) – 0, ничья – 0, победа Рафик Рафаелян (Рос) – 0

Прогноз на матч Талас Алымов (Кгз) – Рафик Рафаелян (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 10 февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Талас Алымов (Кгз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Рафик Рафаелян (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Талас Алымов (Кгз) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Талас Алымов (Кгз) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Талас Алымов (Кгз) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Талас Алымов (Кгз) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Рафик Рафаелян (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рафик Рафаелян (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рафик Рафаелян (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рафик Рафаелян (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рафик Рафаелян (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Талас Алымов (Кгз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Талас Алымов (Кгз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Талас Алымов (Кгз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Талас Алымов (Кгз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Рафик Рафаелян (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рафик Рафаелян (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рафик Рафаелян (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рафик Рафаелян (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рафик Рафаелян (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рафик Рафаелян (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рафик Рафаелян (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Талас Алымов (Кгз) – Рафик Рафаелян (Рос) 10.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Талас Алымов (Кгз) и Рафик Рафаелян (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Талас Алымов (Кгз) и Рафик Рафаелян (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Талас Алымов (Кгз) и Рафик Рафаелян (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Талас Алымов (Кгз) и Рафик Рафаелян (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Талас Алымов (Кгз) и Рафик Рафаелян (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Талас Алымов (Кгз) в данный момент сильнее, нежели Рафик Рафаелян (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Талас Алымов (Кгз)

Так как Талас Алымов (Кгз) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Талас Алымов (Кгз) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Талас Алымов (Кгз) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Талас Алымов (Кгз) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рафик Рафаелян (Рос)

В своей карьере Рафик Рафаелян (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Рафик Рафаелян (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Рафик Рафаелян (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Рафик Рафаелян (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Талас Алымов (Кгз) — Рафик Рафаелян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 10 февраля

Спортивные эксперты считают, что Талас Алымов (Кгз) сейчас намного сильнее, чем Рафик Рафаелян (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Талас Алымов (Кгз) сейчас находится на пике формы, так что Рафик Рафаелян (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Талас Алымов (Кгз).

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