Прогноз на бой Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра) 11-го февраля

«Тимур Нагибин (Рос)» – «Ронис Торрес (Бра)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тимур Нагибин (Рос) проведет 11.02.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ронис Торрес (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 11.02.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 18:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра):

победа Тимур Нагибин (Рос) – 1.21, ничья – 60, победа Ронис Торрес (Бра) – 4.32

Прогноз на матч Тимур Нагибин (Рос) – Ронис Торрес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.02.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.21 окажутся выигрышными, если Тимур Нагибин (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Ронис Торрес (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.32.

История личных встреч

На данный момент Тимур Нагибин (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тимур Нагибин (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тимур Нагибин (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тимур Нагибин (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Ронис Торрес (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ронис Торрес (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ронис Торрес (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ронис Торрес (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Ронис Торрес (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Тимур Нагибин (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Тимур Нагибин (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Тимур Нагибин (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Тимур Нагибин (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Тимур Нагибин (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Ронис Торрес (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ронис Торрес (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ронис Торрес (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ронис Торрес (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ронис Торрес (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ронис Торрес (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ронис Торрес (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тимур Нагибин (Рос) – Ронис Торрес (Бра) 11.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Тимур Нагибин (Рос) и Ронис Торрес (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Тимур Нагибин (Рос) и Ронис Торрес (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тимур Нагибин (Рос) и Ронис Торрес (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тимур Нагибин (Рос) и Ронис Торрес (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тимур Нагибин (Рос) и Ронис Торрес (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тимур Нагибин (Рос) легко справится с таким соперником, как Ронис Торрес (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ронис Торрес (Бра).

Тимур Нагибин (Рос)

Несмотря на то, что Тимур Нагибин (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Тимур Нагибин (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Тимур Нагибин (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Тимур Нагибин (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Ронис Торрес (Бра)

В своей карьере Ронис Торрес (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ронис Торрес (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ронис Торрес (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ронис Торрес (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.02.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Тимур Нагибин (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тимур Нагибин (Рос) — Ронис Торрес (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ронис Торрес (Бра) выиграет нокаутом.

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