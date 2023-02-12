Прогноз на бой Дэн Азиз (Вел) — Томас Форе (Фра) 12.02.2023

«Дэн Азиз (Вел)» – «Томас Форе (Фра)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12-го февраля состоится интересный поединок Дэн Азиз (Вел) — Томас Форе (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Дэн Азиз (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 12-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Томас Форе (Фра), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэн Азиз (Вел) — Томас Форе (Фра):

победа Дэн Азиз (Вел) – 0, ничья – 0, победа Томас Форе (Фра) – 0

Прогноз на матч Дэн Азиз (Вел) – Томас Форе (Фра) Бои, титульный бой, 12-го февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Дэн Азиз (Вел) не очень выгодно, а вот Томас Форе (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дэн Азиз (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дэн Азиз (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дэн Азиз (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дэн Азиз (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дэн Азиз (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Томас Форе (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Томас Форе (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Томас Форе (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Томас Форе (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Томас Форе (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Дэн Азиз (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дэн Азиз (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дэн Азиз (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дэн Азиз (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дэн Азиз (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Томас Форе (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Томас Форе (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Томас Форе (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Томас Форе (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Томас Форе (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Томас Форе (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Томас Форе (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дэн Азиз (Вел) – Томас Форе (Фра) 12.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дэн Азиз (Вел) и Томас Форе (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Дэн Азиз (Вел) и Томас Форе (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Дэн Азиз (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Томас Форе (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дэн Азиз (Вел) и Томас Форе (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дэн Азиз (Вел) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Дэн Азиз (Вел) в данный момент сильнее, нежели Томас Форе (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дэн Азиз (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Дэн Азиз (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Дэн Азиз (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Дэн Азиз (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Дэн Азиз (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Томас Форе (Фра)

В данный момент Томас Форе (Фра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Томас Форе (Фра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Томас Форе (Фра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Томас Форе (Фра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Дэн Азиз (Вел) — Томас Форе (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го февраля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Дэн Азиз (Вел) — Томас Форе (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Дэн Азиз (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дэн Азиз (Вел) и Томас Форе (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дэн Азиз (Вел) выиграет с помощью нокаута.

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