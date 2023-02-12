Прогноз на бой Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат) 12.02.2023

«Райан Розицки (Кан)» – «Артурс Горловс (Лат)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Райан Розицки (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат) пройдет 12-го февраля, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Райан Розицки (Кан) имеет две победы нокаутом, а Артурс Горловс (Лат) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат):

победа Райан Розицки (Кан) – 1.144, ничья – 19, победа Артурс Горловс (Лат) – 5.8

Прогноз на матч Райан Розицки (Кан) – Артурс Горловс (Лат) Бои, титульный бой, 12-го февраля :

Ставки по коэффициенту 1.144 окажутся выигрышными, если Райан Розицки (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Артурс Горловс (Лат), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.8.

История личных встреч

В профессиональной карьере Райан Розицки (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Райан Розицки (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Райан Розицки (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Райан Розицки (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Райан Розицки (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Райан Розицки (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Артурс Горловс (Лат) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Артурс Горловс (Лат) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Артурс Горловс (Лат), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Артурс Горловс (Лат) должен быть в хорошей физической форме. Артурс Горловс (Лат) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Райан Розицки (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Райан Розицки (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Райан Розицки (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Райан Розицки (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Райан Розицки (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Райан Розицки (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Артурс Горловс (Лат) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Артурс Горловс (Лат) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Артурс Горловс (Лат) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Артурс Горловс (Лат) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Артурс Горловс (Лат) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Артурс Горловс (Лат) должен задуматься о своей обороне.

Райан Розицки (Кан) – Артурс Горловс (Лат) 12.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Райан Розицки (Кан) и Артурс Горловс (Лат). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Райан Розицки (Кан) и Артурс Горловс (Лат) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Райан Розицки (Кан) и Артурс Горловс (Лат) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Райан Розицки (Кан) и Артурс Горловс (Лат) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Артурс Горловс (Лат) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Артурс Горловс (Лат), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Райан Розицки (Кан)

В своей профессиональной карьере Райан Розицки (Кан) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Райан Розицки (Кан) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Райан Розицки (Кан) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Райан Розицки (Кан) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Райан Розицки (Кан) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Артурс Горловс (Лат)

На сегодняшний день Артурс Горловс (Лат) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Артурс Горловс (Лат) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Артурс Горловс (Лат) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Артурс Горловс (Лат) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Райан Розицки (Кан) — Артурс Горловс (Лат). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го февраля

В настоящее время Райан Розицки (Кан) и Артурс Горловс (Лат) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Райан Розицки (Кан) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Райан Розицки (Кан) является очевидным фаворитом, ведь Артурс Горловс (Лат) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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