Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.23)

Прогноз Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл (11.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл 11-го февраля 2023 года

11-го февраля 2023 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сэвилл/Шолкате , а противостоять в этом поединке будет Валтон/Петтергрилл.



Судья теннисного матча Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл должен дать знак о старте игры в 02:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11-го февраля 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сэвилл/Шолкате имеет четыре победы, то Валтон/Петтергрилл может похвастаться лишь двумя победами.



Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11-го февраля 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 02:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Сэвилл/Шолкате имеет на своем счету три победы, Валтон/Петтергрилл может похвастаться четырьмя.

Сэвилл/Шолкате

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сэвилл/Шолкате находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сэвилл/Шолкате является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сэвилл/Шолкате умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сэвилл/Шолкате обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сэвилл/Шолкате может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Валтон/Петтергрилл

На этом турнире Валтон/Петтергрилл играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Валтон/Петтергрилл все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Валтон/Петтергрилл не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Валтон/Петтергрилл уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Валтон/Петтергрилл на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Валтон/Петтергрилл пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.23)

Сэвилл/Шолкате

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сэвилл/Шолкате выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сэвилл/Шолкате всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сэвилл/Шолкате уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сэвилл/Шолкате занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сэвилл/Шолкате больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сэвилл/Шолкате имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Валтон/Петтергрилл

На этом турнире Валтон/Петтергрилл играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Валтон/Петтергрилл надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Валтон/Петтергрилл находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Валтон/Петтергрилл считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сэвилл/Шолкате — Валтон/Петтергрилл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сэвилл/Шолкате и Валтон/Петтергрилл, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-647264-segodnya-match-rayt-steyt-reyders-severnyy-kentukki-nors-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-11-02-23/