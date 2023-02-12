Прогноз на бой Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США) 12.02.2023

«Рэй Варгас (Мек)» – «ОШаки Фостер (США)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США) на 12 февраля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рэй Варгас (Мек) и ОШаки Фостер (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

До 12 февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США):

победа Рэй Варгас (Мек) – 1.31, ничья – 17, победа ОШаки Фостер (США) – 3.64

Прогноз на матч Рэй Варгас (Мек) – ОШаки Фостер (США) Бои, титульный бой, 12 февраля :

Букмекерские конторы на бой Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.31 и 3.64.

История личных встреч

Рэй Варгас (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Рэй Варгас (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Рэй Варгас (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Рэй Варгас (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Рэй Варгас (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Рэй Варгас (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Рэй Варгас (Мек) может и не устоять на ногах.

ОШаки Фостер (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя ОШаки Фостер (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и ОШаки Фостер (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас ОШаки Фостер (США) должен быть в хорошей физической форме. ОШаки Фостер (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Рэй Варгас (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рэй Варгас (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рэй Варгас (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рэй Варгас (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году ОШаки Фостер (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой ОШаки Фостер (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же ОШаки Фостер (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. ОШаки Фостер (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас ОШаки Фостер (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, ОШаки Фостер (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров ОШаки Фостер (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рэй Варгас (Мек) – ОШаки Фостер (США) 12.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рэй Варгас (Мек) и ОШаки Фостер (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рэй Варгас (Мек) и ОШаки Фостер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рэй Варгас (Мек) и ОШаки Фостер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рэй Варгас (Мек) и ОШаки Фостер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рэй Варгас (Мек) будет намного сильнее, чем ОШаки Фостер (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Рэй Варгас (Мек) в данный момент сильнее, нежели ОШаки Фостер (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рэй Варгас (Мек)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Рэй Варгас (Мек) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Рэй Варгас (Мек) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Рэй Варгас (Мек) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Рэй Варгас (Мек) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

ОШаки Фостер (США)

В своей карьере ОШаки Фостер (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как ОШаки Фостер (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. ОШаки Фостер (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет ОШаки Фостер (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 12 февраля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рэй Варгас (Мек) — ОШаки Фостер (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Рэй Варгас (Мек), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Рэй Варгас (Мек) является очевидным фаворитом, ведь ОШаки Фостер (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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