Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен). Прогноз, ставки на матч(11.02.23)

Прогноз Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен) (11 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен) 11.02.2023

11.02.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) примет соперника по национальному первенству Северный Кентукки Норс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) очень любят матчи против БК Северный Кентукки Норс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 11.02.2023 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) одержали три легкие победы.



Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен). Матч назначен на 11.02.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Северный Кентукки Норс (жен)

Президент баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен)

Вплоть до 11.02.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен). А так как начало встречи в 04:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен). Прогноз, ставки на матч(11.02.23)

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Северный Кентукки Норс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северный Кентукки Норс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен) пройдет 11.02.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) — Северный Кентукки Норс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Висконсин Грин Бэй Финикс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-647551-prognoz-na-match-ural-military-elevation-ot-eksperta-11-02-23/