Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька. Прогноз, ставки на матч(12.02.23)

Прогноз Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька (12.02.2023), ставки и коэффициенты

Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька (12.02.2023), ставки и коэффициенты

12.02.2023 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чили, в котором на своей площадке местный клуб Леонес Кильпуэ примет соперника по национальному первенству Эспаньол Де Талька.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Леонес Кильпуэ – Эспаньол Де Талька вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 01:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 12.02.2023 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Эспаньол Де Талька.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Эспаньол Де Талька. Данный поединок будет сыгран 12.02.2023, а по московскому времени его начало состоится в 01:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Эспаньол Де Талька лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Леонес Кильпуэ

Пока баскетбольному клубу Леонес Кильпуэ никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Леонес Кильпуэ показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Эспаньол Де Талька

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Эспаньол Де Талька на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька, несмотря на то, что он должен пройти только 12.02.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 01:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька. Прогноз, ставки на матч(12.02.23)

Леонес Кильпуэ

Сейчас баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Леонес Кильпуэ вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Эспаньол Де Талька

В прошлом матче баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Эспаньол Де Талька находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12.02.2023 сыграет матч против БК Эспаньол Де Талька. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Леонес Кильпуэ также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Эспаньол Де Талька также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леонес Кильпуэ — Эспаньол Де Талька. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Леонес Кильпуэ лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Леонес Кильпуэ все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Эспаньол Де Талька сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Эспаньол Де Талька идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-648626-belarus-zhen-rossiya-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-12-02-23/