Оливия Гадеки — Джейми Фурлис: порядок побьёт класс

Прогноз Оливия Гадеки — Джейми Фурлис (12 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Оливия Гадеки — Джейми Фурлис 12-го февраля

12-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Оливия Гадеки , а противостоять в этом поединке будет Джейми Фурлис.



Буквально несколько дней назад Оливия Гадеки и Джейми Фурлис играли свои матчи, а теперь уже 12-го февраля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 03:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Оливия Гадеки имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Оливия Гадеки — Джейми Фурлис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Оливия Гадеки — Джейми Фурлис запланирован организаторами турнира на 12-го февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 03:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Оливия Гадеки и Джейми Фурлис встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Оливия Гадеки имеет три победы при одном поражении.

Оливия Гадеки

Этот турнир Оливия Гадеки проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Оливия Гадеки может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Оливия Гадеки однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Оливия Гадеки имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Оливия Гадеки левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Оливия Гадеки хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Джейми Фурлис

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джейми Фурлис на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джейми Фурлис демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джейми Фурлис имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джейми Фурлис намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джейми Фурлис не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джейми Фурлис будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джейми Фурлис и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джейми Фурлис умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Оливия Гадеки» — «Джейми Фурлис»: прогноз автора

Оливия Гадеки и Джейми Фурлис – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Оливия Гадеки — Джейми Фурлис (12-го февраля), ставки и коэффициенты

Оливия Гадеки

Оливия Гадеки не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Оливия Гадеки любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Оливия Гадеки умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Оливия Гадеки не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Оливия Гадеки умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Джейми Фурлис

Выступать в зале Джейми Фурлис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джейми Фурлис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джейми Фурлис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джейми Фурлис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джейми Фурлис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джейми Фурлис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Оливия Гадеки — Джейми Фурлис Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оливия Гадеки и Джейми Фурлис аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Оливия Гадеки и Джейми Фурлис обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Оливия Гадеки и Джейми Фурлис постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Оливия Гадеки — Джейми Фурлис: порядок побьёт класс

Оливия Гадеки и Джейми Фурлис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Оливия Гадеки имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джейми Фурлис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Оливия Гадеки. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джейми Фурлис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Оливия Гадеки довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джейми Фурлис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Оливия Гадеки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливия Гадеки — Джейми Фурлис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Оливия Гадеки и Джейми Фурлис букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Оливия Гадеки и Джейми Фурлис проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-648826-segodnya-match-mikael-imer-roman-safiullin-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-12-02-23/