Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава (13-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава (13-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

13-го февраля 2023 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Томас Куррас Абасоло , а противостоять в этом поединке будет Такэто Такамисава.



Так как Томас Куррас Абасоло в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Такэто Такамисава, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 13-го февраля 2023 года. Но, доказать обратное Томас Куррас Абасоло все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 13-го февраля 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Томас Куррас Абасоло имеет на своем счету три победы, Такэто Такамисава может похвастаться четырьмя.

Томас Куррас Абасоло

Этот турнир Томас Куррас Абасоло проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Томас Куррас Абасоло может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Томас Куррас Абасоло однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Томас Куррас Абасоло имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Томас Куррас Абасоло левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Томас Куррас Абасоло хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Такэто Такамисава

Такэто Такамисава имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Такэто Такамисава уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Такэто Такамисава умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Такэто Такамисава обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Такэто Такамисава проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава впервые будут встречаться между собой. Если Томас Куррас Абасоло уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Такэто Такамисава пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Томас Куррас Абасоло демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Томас Куррас Абасоло – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава 13-го февраля 2023 года

Томас Куррас Абасоло

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Томас Куррас Абасоло, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Томас Куррас Абасоло уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Томас Куррас Абасоло старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Томас Куррас Абасоло, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Томас Куррас Абасоло не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Томас Куррас Абасоло все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Томас Куррас Абасоло точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Такэто Такамисава

В этом сезоне Такэто Такамисава не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Такэто Такамисава сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Такэто Такамисава допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Такэто Такамисава допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Такэто Такамисава демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Такэто Такамисава относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Такэто Такамисава проводит второй или третий матч. А вот Томас Куррас Абасоло как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Томас Куррас Абасоло, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Томас Куррас Абасоло без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Томас Куррас Абасоло вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Томас Куррас Абасоло — Такэто Такамисава. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Томас Куррас Абасоло и Такэто Такамисава. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Томас Куррас Абасоло и для Такэто Такамисава, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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