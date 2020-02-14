Прогноз Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли (14.02.2023), ставки и коэффициенты

Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли. Прогноз, ставки на матч (14.02.23)

14-го февраля 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мортенсен/Мурта , а противостоять в этом поединке будет Кэмпбелл/Ревелли.



Так как Мортенсен/Мурта в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кэмпбелл/Ревелли, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го февраля 2023 года. Но, доказать обратное Мортенсен/Мурта все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14-го февраля 2023 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мортенсен/Мурта

Пока Мортенсен/Мурта не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Мортенсен/Мурта находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Мортенсен/Мурта будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Мортенсен/Мурта довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кэмпбелл/Ревелли

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кэмпбелл/Ревелли на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кэмпбелл/Ревелли демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кэмпбелл/Ревелли имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кэмпбелл/Ревелли намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кэмпбелл/Ревелли не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кэмпбелл/Ревелли будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кэмпбелл/Ревелли и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кэмпбелл/Ревелли умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли впервые будут встречаться между собой. Если Мортенсен/Мурта уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кэмпбелл/Ревелли пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мортенсен/Мурта демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мортенсен/Мурта – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли (14-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Мортенсен/Мурта

В этом сезоне Мортенсен/Мурта демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мортенсен/Мурта уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мортенсен/Мурта любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мортенсен/Мурта часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мортенсен/Мурта умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кэмпбелл/Ревелли

Кэмпбелл/Ревелли лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Кэмпбелл/Ревелли играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Кэмпбелл/Ревелли начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Кэмпбелл/Ревелли выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Кэмпбелл/Ревелли сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мортенсен/Мурта имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Кэмпбелл/Ревелли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мортенсен/Мурта превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Кэмпбелл/Ревелли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мортенсен/Мурта гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мортенсен/Мурта — Кэмпбелл/Ревелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мортенсен/Мурта и Кэмпбелл/Ревелли сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мортенсен/Мурта, и Кэмпбелл/Ревелли будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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