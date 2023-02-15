Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек. Прогноз, ставки на матч(16.02.23)

Прогноз Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек (16-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек 16 февраля

16 февраля в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Фресно Стэйт Буллдогз примет соперника по национальному первенству Сан-Диего Стэйт Ацстек.



В последней встрече баскетбольных клубов Фресно Стэйт Буллдогз и Сан-Диего Стэйт Ацстек сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 16 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 07:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек:

В 07:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Фресно Стэйт Буллдогз и Сан-Диего Стэйт Ацстек. Организаторы турнира собираются провести данную игру 16 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Фресно Стэйт Буллдогз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Фресно Стэйт Буллдогз

В этом сезоне баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Фресно Стэйт Буллдогз нет более травмированных игроков основы.



Сан-Диего Стэйт Ацстек

Президент баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз собираются 16 февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 07:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек. Прогноз, ставки на матч(16.02.23)

Фресно Стэйт Буллдогз

В этом сезоне баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сан-Диего Стэйт Ацстек

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек пройдет 16 февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 07:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фресно Стэйт Буллдогз — Сан-Диего Стэйт Ацстек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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