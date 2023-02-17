Прогноз на бой Александр Илич (Срб) — Марсин Нарусзска (Пол) 18-го февраля

«Александр Илич (Срб)» – «Марсин Нарусзска (Пол)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18-го февраля должен состояться бой Александр Илич (Срб) — Марсин Нарусзска (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Александр Илич (Срб) и Марсин Нарусзска (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Александр Илич (Срб) — Марсин Нарусзска (Пол) пройдет 18-го февраля, и можно не сомневаться, что в 23:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Александр Илич (Срб) имеет две победы нокаутом, а Марсин Нарусзска (Пол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Илич (Срб) — Марсин Нарусзска (Пол):

победа Александр Илич (Срб) – 1.43, ничья – 55, победа Марсин Нарусзска (Пол) – 2.808

Прогноз на матч Александр Илич (Срб) – Марсин Нарусзска (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля :

По коэффициенту 1.43 ставить на то, что выиграет Александр Илич (Срб) не очень выгодно, а вот Марсин Нарусзска (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.808.

История личных встреч

В свои 32 года Александр Илич (Срб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Александр Илич (Срб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Александр Илич (Срб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Александр Илич (Срб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Александр Илич (Срб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Марсин Нарусзска (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Марсин Нарусзска (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Марсин Нарусзска (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Марсин Нарусзска (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Марсин Нарусзска (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Александр Илич (Срб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Александр Илич (Срб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Александр Илич (Срб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Александр Илич (Срб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Александр Илич (Срб) валится с ног. К тому же, Александр Илич (Срб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Александр Илич (Срб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Марсин Нарусзска (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марсин Нарусзска (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марсин Нарусзска (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марсин Нарусзска (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марсин Нарусзска (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марсин Нарусзска (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Александр Илич (Срб) – Марсин Нарусзска (Пол) 18.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Александр Илич (Срб) и Марсин Нарусзска (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Александр Илич (Срб) и Марсин Нарусзска (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Александр Илич (Срб) и Марсин Нарусзска (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Александр Илич (Срб) и Марсин Нарусзска (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Александр Илич (Срб) и Марсин Нарусзска (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Александр Илич (Срб) сейчас находится на пике формы, так что Марсин Нарусзска (Пол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Александр Илич (Срб).

Титульный бой Александр Илич (Срб) — Марсин Нарусзска (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марсин Нарусзска (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Александр Илич (Срб)

Александр Илич (Срб) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Александр Илич (Срб) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Александр Илич (Срб) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Александр Илич (Срб) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Александр Илич (Срб) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Марсин Нарусзска (Пол)

На сегодняшний день Марсин Нарусзска (Пол) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Марсин Нарусзска (Пол) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Марсин Нарусзска (Пол) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Марсин Нарусзска (Пол) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Александр Илич (Срб) — Марсин Нарусзска (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля

Так как Александр Илич (Срб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марсин Нарусзска (Пол).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Александр Илич (Срб) будет намного сильнее, чем Марсин Нарусзска (Пол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat1-834821-prognoz-na-match-granit-4×4-volna-4×4-17-02-23/

http://evolvegame.ru/cat3-652563-prognoz-na-match-adam-valton-aydan-mayo-17-02-23/