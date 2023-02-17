Прогноз Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал (18-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал. Прогноз, ставки на матч (18.02.23)

18-го февраля 2023 года в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Николас Морено Де Альборан , а противостоять в этом поединке будет Сумит Нагал.



Николас Морено Де Альборан сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18-го февраля 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Сумит Нагал. По Москве данный поединок начнется в 07:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Сумит Нагал, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го февраля 2023 года откроет его противостояние Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:30 по МСК, то есть до начала игры. Николас Морено Де Альборан и Сумит Нагал отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сумит Нагал может гордиться семью победами, а вот Николас Морено Де Альборан имеет только пять выигранных встреч.

Николас Морено Де Альборан

В большинстве своих выигранных поединков Николас Морено Де Альборан берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Николас Морено Де Альборан с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Николас Морено Де Альборан сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Николас Морено Де Альборан также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Сумит Нагал

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Сумит Нагалв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Сумит Нагал играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Сумит Нагал держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Сумит Нагал демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Сумит Нагал находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал. Прогноз, ставки на матч(18.02.23)

Николас Морено Де Альборан

В этом сезоне Николас Морено Де Альборан демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Николас Морено Де Альборан уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Николас Морено Де Альборан любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Николас Морено Де Альборан часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Николас Морено Де Альборан умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Сумит Нагал

На этом турнире Сумит Нагал играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сумит Нагал какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сумит Нагал уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сумит Нагал много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сумит Нагал сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сумит Нагал не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Николас Морено Де Альборан и Сумит Нагал аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Николас Морено Де Альборан и Сумит Нагал обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Николас Морено Де Альборан и Сумит Нагал постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Николас Морено Де Альборан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Николас Морено Де Альборан и Сумит Нагал отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Сумит Нагал в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Николас Морено Де Альборан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Сумит Нагал сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Николас Морено Де Альборан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Морено Де Альборан — Сумит Нагал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Николас Морено Де Альборан и Сумит Нагал. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Николас Морено Де Альборан и для Сумит Нагал, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-652578-prognozy-i-stavki-na-match-radu-albot-tommi-pol-17-02-23/