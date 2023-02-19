Прогноз Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович (20-го февраля), ставки и коэффициенты

Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (20.02.23)

20-го февраля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рейес-Варела/Хах Вердуго , а противостоять в этом поединке будет Мехия/Фикович.



Теннисное противостояние Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович пройдет 20-го февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 18:00 по московскому времени. Хотя Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Мехия/Фикович.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович:

До 20-го февраля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Рейес-Варела/Хах Вердуго

Пока Рейес-Варела/Хах Вердуго не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Рейес-Варела/Хах Вердуго находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Рейес-Варела/Хах Вердуго будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Рейес-Варела/Хах Вердуго довольно неплохо играет на данном покрытии.



Мехия/Фикович

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мехия/Фиковичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мехия/Фикович играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мехия/Фикович держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мехия/Фикович демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мехия/Фикович находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Челленджер, Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.02.23)

Рейес-Варела/Хах Вердуго

В этом сезоне Рейес-Варела/Хах Вердуго демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Рейес-Варела/Хах Вердуго уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Рейес-Варела/Хах Вердуго любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Рейес-Варела/Хах Вердуго часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Рейес-Варела/Хах Вердуго умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Мехия/Фикович

Выступать в зале Мехия/Фикович не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мехия/Фикович старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мехия/Фикович принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мехия/Фикович демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мехия/Фикович даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мехия/Фикович хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович: в ожидании «эйсов»

Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рейес-Варела/Хах Вердуго имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мехия/Фикович хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рейес-Варела/Хах Вердуго. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мехия/Фикович умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рейес-Варела/Хах Вердуго довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мехия/Фикович вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рейес-Варела/Хах Вердуго.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейес-Варела/Хах Вердуго — Мехия/Фикович. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рейес-Варела/Хах Вердуго и Мехия/Фикович сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рейес-Варела/Хах Вердуго, и Мехия/Фикович будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-655118-prognoz-na-match-loksantilyan-namsong-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-20-02-23/