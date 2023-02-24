Прогноз на бой Илиас Эннахахи (Нид) — Ферзан Чичек (Тур) 24-го февраля 2023 года

«Илиас Эннахахи (Нид)» – «Ферзан Чичек (Тур)». 24.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24.02.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Илиас Эннахахи (Нид) — Ферзан Чичек (Тур). На ринге его участники появятся в 16:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Илиас Эннахахи (Нид) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Илиас Эннахахи (Нид) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24.02.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Ферзан Чичек (Тур), так что вряд ли в 16:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илиас Эннахахи (Нид) — Ферзан Чичек (Тур):

победа Илиас Эннахахи (Нид) – 0, ничья – 0, победа Ферзан Чичек (Тур) – 0

Прогноз на матч Илиас Эннахахи (Нид) – Ферзан Чичек (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.02.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Илиас Эннахахи (Нид) не очень выгодно, а вот Ферзан Чичек (Тур) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Илиас Эннахахи (Нид) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Илиас Эннахахи (Нид) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Илиас Эннахахи (Нид) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Илиас Эннахахи (Нид) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Илиас Эннахахи (Нид) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Илиас Эннахахи (Нид) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Ферзан Чичек (Тур) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Ферзан Чичек (Тур) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Ферзан Чичек (Тур) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Ферзан Чичек (Тур) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Ферзан Чичек (Тур) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Илиас Эннахахи (Нид) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Илиас Эннахахи (Нид) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Илиас Эннахахи (Нид) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Илиас Эннахахи (Нид) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Илиас Эннахахи (Нид) валится с ног. К тому же, Илиас Эннахахи (Нид) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Илиас Эннахахи (Нид) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Ферзан Чичек (Тур) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ферзан Чичек (Тур) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ферзан Чичек (Тур) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ферзан Чичек (Тур) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ферзан Чичек (Тур) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ферзан Чичек (Тур) должен задуматься о своей обороне.

Илиас Эннахахи (Нид) – Ферзан Чичек (Тур) 24.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Илиас Эннахахи (Нид) и Ферзан Чичек (Тур). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Илиас Эннахахи (Нид) и Ферзан Чичек (Тур). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Илиас Эннахахи (Нид) и Ферзан Чичек (Тур) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Илиас Эннахахи (Нид) и Ферзан Чичек (Тур) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Илиас Эннахахи (Нид) является очевидным фаворитом, ведь Ферзан Чичек (Тур) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Илиас Эннахахи (Нид) в данный момент сильнее, нежели Ферзан Чичек (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Илиас Эннахахи (Нид)

Илиас Эннахахи (Нид) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Илиас Эннахахи (Нид) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Илиас Эннахахи (Нид) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Илиас Эннахахи (Нид) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Илиас Эннахахи (Нид) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Ферзан Чичек (Тур)

В своей карьере Ферзан Чичек (Тур) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Ферзан Чичек (Тур) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Ферзан Чичек (Тур) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Ферзан Чичек (Тур) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Илиас Эннахахи (Нид) — Ферзан Чичек (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.02.2023

Спортивные эксперты считают, что Илиас Эннахахи (Нид) сейчас намного сильнее, чем Ферзан Чичек (Тур), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Илиас Эннахахи (Нид) — Ферзан Чичек (Тур) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ферзан Чичек (Тур) выиграет нокаутом.

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