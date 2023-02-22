Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз. Прогноз, ставки на матч(24.02.23)

Прогноз Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз (24-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз 24-го февраля

24-го февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс примет соперника по национальному первенству Луизиана Тех Буллдогз.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Западный Кентукки Хиллтопперс и Луизиана Тех Буллдогз. Оно пройдет 24-го февраля, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз, запланированное на 24-го февраля. Поставить на матч можно будет до 05:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Луизиана Тех Буллдогз была еще пять лет назад.

Западный Кентукки Хиллтопперс

В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Западный Кентукки Хиллтопперс вообще лидирует в чемпионате.



Луизиана Тех Буллдогз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Луизиана Тех Буллдогз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

NCAA, Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс наконец-то возвращаются домой, а 24-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Луизиана Тех Буллдогз. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз. Прогноз, ставки на матч(24.02.23)

Западный Кентукки Хиллтопперс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Западный Кентукки Хиллтопперс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Луизиана Тех Буллдогз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го февраля сыграет матч против БК Луизиана Тех Буллдогз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 05:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Западный Кентукки Хиллтопперс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Западный Кентукки Хиллтопперс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Луизиана Тех Буллдогз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западный Кентукки Хиллтопперс — Луизиана Тех Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Луизиана Тех Буллдогз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Луизиана Тех Буллдогз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-657605-veronika-falkovskaya-iren-burilo-eskorihuela-prognoz-i-stavki-ot-professionala-23-02-23/