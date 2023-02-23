Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс: снова ждем результативной игры

Прогноз Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (24.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс 24 февраля

24 февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз примет соперника по национальному первенству Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз – Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, запланированный на 24 февраля. Баскетболисты появятся на площадке в 06:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз и Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 24 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, несмотря на то, что он должен пройти только 24 февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 06:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (24 февраля), ставки и коэффициенты

Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз

В последние годы Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24 февраля сыграет матч против БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Калифорния Cтэйт Нортридж Матадорз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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